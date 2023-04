WRC - Rallye de Croatie - Sortie de route et abandon pour Thierry Neuville alors qu'il était en tête

Leader à l'issue de la première journée vendredi, Thierry Neuville était parvenu à conserver la tête du rallye lors des deux premières spéciales (ES9 et ES10) de samedi matin. Le pilote belge entamait la 11e spéciale, la 3e du jour, avec 10.8 d'avance sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), mais apès 5,2 km, il sortait de route et heurtait un arbre et se retrouvait incapable de repartir. C'est le premier abandon de la saison pour Thierry Neuville, 2e du championnat après être monté sur le podium des trois premiers rallyes de la saison (3e à Monte-Carlo et en Suède, 2e au Mexique). Elfyn Evans (Toyota) est dès lors le nouveau leader du rallye, qui s'était ouvert dans une émotion toujours palpable vendredi, une semaine après la mort du pilote irlandais Craig Breen (Hyundai), 33 ans, lors d'une reconnaissance de cette épreuve. Après 11 spéciales, le Gallois compte 19.1 d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Ford) et 42.8 sur le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai). Une 4e spéciale (ES12) est au programme samedi matin. La même boucle sera répétée samedi après-midi. Quatre autres spéciales ont au programme de dimanche avant l'arrivée à Kumrovec à l'issue de la Power stage. (Belga)