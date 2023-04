WTA Stuttgart - Iga Swiatek rejoint Aryna Sabalenka en finale après l'abandon d'Ons Jabeur

En finale, Swiatek retrouvera l'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens, la Bélarusse Aryna Sabalenka. La deuxième joueuse mondiale a disposé de la Russe Anastasia Potapova (WTA 24), 6-1, 6-2, plus tôt dans l'après-midi. Les deux adversaires se retrouvent donc après la finale de l'année dernière, lors de laquelle la Polonaise avait sèchement battu sa concurrente, 6-2, 6-2. Un an plus tôt, c'est l'Australienne Ashleigh Barty qui avait pris le meilleur sur Sabalenka. Blessée aux côtes en demi-finale du tournoi d'Indian Wells, il y a un peu plus d'un mois, Swiatek a fait son retour à la compétition à Stuttgart. Après sa victoire à Doha en février, elle a donc l'opportunité de remporter son deuxième titre de la saison, le treizième de sa carrière. Sabalenka peut elle aussi décrocher son treizième titre WTA. Elle a déjà célébré deux victoires cette saison en Australie, à Adélaïde puis à Melbourne où elle a soulevé son premier Grand Chelem en simple, à l'Open d'Australie. La dernière rencontre entre les deux joueuses remonte aux Masters de tennis féminin, en novembre 2022. En demi-finale, Aryna Sabalenka avait remporté le match 6-2, 2-6, 6-1 avant de s'incliner face à la Française Caroline Garcia en finale. (Belga)