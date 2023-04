Championnats de Belgique d'aviron - Aaron Andries et Tibo Vyvey sacrés en skiff

Tous les rameurs candidats à une sélection nationale ont passé samedi et dimanche matin sans encombre les étapes des séries et des demi-finales de ces championnats servant également de 'trials' pour l'entraîneur fédéral Axel Müller. En finale A pour le titre, le Gantois Andries a devancé de 3 secondes Tim Brys, le champion sortant, et de 4 secondes le Brugeois Tristan Vandenbussche, son équipier chez les Belgian Sharks avec qui il est devenu champion du monde espoirs du deux de couple l'an dernier. Le Liégeois Gaston Mercier est 4e, mais à plus de 12 secondes, devant le Gantois Ruben Claeys et Ward Lemmelijn, qui n'a pas trouvé la solution pour dominer un fort vent contraire sur le plan d'eau d'Hazewinkel. Vyvey, qui a mené la course des poids légers de bout en bout, a prolongé son titre. Le Brugeois de 22 ans s'est montré plus rapide que l'Ostendais Marlon Colpaert, son ancien équipier avec qui il avait remporté deux titres européens consécutifs en deux de couple espoirs poids légers. Niels Van Zandweghe, décroché par Colpaert dans les 250 derniers mètres, a complété le podium. Chez les dames, la Gantoise Mazarine Guilbert n'a connu aucune difficulté pour s'imposer en finale A avec 24 secondes d'avance sur sa dauphine Caitlin Govaert et 26 secondes sur la Bruxelloise Eloïse Joris. (Belga)