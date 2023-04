Conflit au Soudan - Des Néerlandais également évacués du Soudan

Une équipe des Affaires étrangères et de la Défense essaie de "récupérer et de mettre en sécurité le plus de Néerlandais possible, le plus rapidement possible", indique l'autorité. Les détails de l'opération ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de sécurité. La France a aussi annoncé dimanche avoir entamé une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan. Des ressortissants européens et venant de "pays partenaires alliés" sont également pris en charge. Selon les Affaires étrangères en Belgique, 42 Belges et ayant droits se trouvent sur le sol du pays africain. Ils continuent à suivre la situation. Les violences ont éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide. Le bilan encore très provisoire s'élève à plus de 420 morts et 3.700 blessés, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). (Belga)