Conflit au Soudan - Panne "quasi totale" d'internet au Soudan

"Les données de réseau en temps réel montrent un effondrement quasi total de la connectivité internet au Soudan, la connectivité nationale n'atteignant plus que 2% des niveaux ordinaires", a tweeté NetBlocks, une organisation basée à Londres qui surveille l'accès au web dans le monde entier. Les affrontements dans ce pays du nord-est de l'Afrique ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés, tandis que les survivants doivent faire face à des pénuries d'électricité et de nourriture. Les violences y ont éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les Forces de soutien rapide (FSR), des paramilitaires redoutés. (Belga)