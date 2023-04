Crise de l'accueil - Nouvelle occupation d'un bâtiment à Bruxelles pour des demandeurs d'asile

Ce sont encore actuellement 3.000 demandeurs d'asile qui dorment dehors, selon le collectif "Stop crise de l'accueil", qui vient en aide à ces personnes. "Il faut des solutions structurelles ici et maintenant. Or, les seuls textes sur la migration qui sont sur la table ne répondent absolument pas à l'urgence", a déclaré le collectif dimanche. Le bâtiment du 91 rue de la Loi est situé non loin du siège du gouvernement fédéral, tout un symbole pour le collectif de soutien aux demandeurs d'asile. Il est occupé depuis plusieurs jours déjà, mais l'information a été révélée dimanche après-midi, avec déploiement de banderoles sur la façade et invitation à la presse à venir constater cette occupation. (Belga)