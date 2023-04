Euro de volley U17 - Les jeunes Red Dragons qualifiés pour la phase finale cet été au Monténégro

Les Belges ont débuté le deuxième tour de qualification vendredi par une victoire 3-2 (19-25, 25-23, 26-24, 15-25 et 15-13) contre l'Espagne. Samedi, ils se sont inclinés 2 -3 (20-25, 25-18, 25-18, 22-25 et 13-15) contre la Roumanie. Dans la poule C, les Belges terminent deuxièmes avec 6 points, derrière l'Espagne (7). La Roumanie est troisième avec 5 points, la Croatie est la lanterne rouge avec 0 point. Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque poule se qualifient pour le tour final. Le meilleur troisième (toutes poules confondues) se qualifie également pour le tour final. (Belga)