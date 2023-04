Jupiler Pro League - De haut en bas, lutte à tous les étages à l'occasion de la dernière journée de championnat

La Gantoise (4e, 56 points) recevra Ostende, relégué, et a son sort entre ses mains dans la course aux play-offs 1. En cas de victoire, les Buffalos sont assurés de finir devant le Club Bruges (5e, 56 points) et le Standard de Liège (6e, 55 points), qui peuvent encore les dépasser. Le Club reçoit Eupen (15e, 28 points), qui joue son maintien, et le Standard se déplace à Louvain (11e, 45 points), toujours à la lutte pour une place en play-offs 2. Une position reste en effet à prendre dans le top-8, et c'est Charleroi (8e, 47 points) qui l'occupe à l'aube du verdict. Les Zèbres, qui reçoivent le leader Genk (1er, 74 points), doivent assurer puisque trois clubs menacent sa position. Le Cercle (9e, 47 points) se déplace sur le terrain de Zulte Waregem (16e, 27e points), qui espère se sauver en dépassant Eupen sur le gong, après une spectaculaire victoire au Kehrweg, samedi dernier (1-5). Anderlecht (10e, 46 points) reçoit Malines et devra miser sur un mauvais résultat de ses rivaux pour accrocher les play-offs. Qualifié pour les play-offs 2, Westerlo (7e, 51 points) s'est mis en jambes en partageant 1-1 à Seraing, lanterne rouge, en match avancé samedi. Saint-Trond et Courtrai, 12e et 14e, n'ont, comme Malines, plus rien à disputer cette saison. Les Trudonnaires reçoivent l'Antwerp (3e, 69 points) et Courtrai l'Union (2e, 72 points), qui pourrait chiper la première place à Genk, en tête depuis le mois d'octobre. (Belga)