Jupiler Pro League - Europe play-offs: Le Standard débute au Cercle le 29 avril

La première journée débutera le vendredi 28 avril à 20h45 par le match La Gantoise-Westerlo. Le deuxième match verra le Standard se déplacer le samedi 29 avril à 18h15 chez le dernier invité à ces play-offs le Cercle de Bruges. Le Standard accueillera Gand lors de la 2e journée le 6 mai (20h45) et Westerlo-Cercle le 7 mai à 13h30. À partir de la 4e journée, toutes les rencontres se joueront le même jour: le 20 mai Westerlo-Standard (18h15) et Gantoise-Cercle (20h45); le 27 mai Westerlo-Gantoise (18h15) et Standard-Cercle (20h45) et le 3 juin, lors la 6e et dernière journée, Cercle-Westerlo et Gantoise-Standard à la même heure 20h30. Après la division des points par deux (là où on a arrondi à l'unité supérieure est suivi de *), le classement pour débuter les play-offs est le suivant: 1. La Gantoise 28, 2. Standard 28*, 3. Westerlo 26*, 4. Cercle Bruges 25. Le vainqueur des Europe play-offs rencontrera le 4e des Champions' play-offs pour une place le deuxième tour de qualification de la Conference League. Si le vainqueur de la Coupe de belgique est l'Antwerp (qui jouera la finale contre Malines le 30 avril), le vainqueur de ces play-offs 2 sera automatiquement assuré de jouer le deuxième tour de qualification de la Conference League la saison prochaine. (Belga)