Jupiler Pro League - Pas de playoffs 2 pour Anderlecht ni Charleroi, Genk champion de la phase classique

Les Mauves ouvraient rapidement sur une superbe frappe de Stroeykens (6e, 1-0). Schoofs égalisait juste avant la mi-temps (40e, 1-1) et s'offrait un doublé en trois minutes (43e, 1-2). En seconde période, Anderlecht revenait dans le match grâce à Slimani (53e, 2-2) avant de voir Malines repasser devant (82e, 2-3). Même son de cloche pour Charleroi dont le partage face à Genk (2-2) et le résultat de Cercle le relèguent au 9e rang et en vacances. Genk termine premier de la phase régulière. Les Limbourgeois ont rapidement ouvert la marque par McKenzie (2e, 0-1) mais leur joie était de courte durée puisque sur la remise en jeu, Mbenza plantait l'égalisation (3e, 1-1). Samatta remettait Genk aux commandes (31e, 1-2). Les Zèbres se relançaient dès le retour des vestiaires sur un but de Nkuba (52e, 2-2). De son côté, l'Union Saint-Gilloise a battu Courtrai en déplacement (2-4) et termine à la deuxième place, à égalité de points avec Genk. Sur une remise en talonnade de Boniface, Terho ouvrait le score pour l'USG (16e, 0-1) . Les deux équipes se retrouvaient à égalité suite au but de Silva (24e, 1-1). Les Courtraisiens reprenaient l'avantage sur un penalty de D'Haene (38e, 2-1). Watanabe remettait l'Union dans le match sur un autobut (67e, 2-2). Terho et Adingra plantaient ensuite deux buts décisifs pour l'USG (72e, 2-3; 84e, 2-4). (Belga)