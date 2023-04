La piscine Victor Boin de Saint-Gilles va fermer jusqu'en 2026

"Contrainte de faire l'objet d'importants travaux de rénovation et de sécurisation, la piscine Victor Boin fermera ses portes le 1er juillet prochain. La durée du chantier est estimée à 30 mois ce qui, sauf imprévus, programme sa réouverture pour début 2026", indique la commune de Saint-Gilles. Il s'agit en réalité d'une deuxième phase de travaux après une première terminée en 2017. La rénovation concernera cette fois le bassin lui-même et sa stabilité. La circulation et les accès à la piscine vont être revus pour se conformer aux normes d'hygiène. Inaugurée en 1905, la piscine avait été entièrement remodelée en style Art Déco entre 1938 et 1940. Elle est rebaptisée Victor Boin en 1974, du nom d'un ancien champion de natation décédé cette année-là. Elle est aujourd'hui l'un des derniers témoins bruxellois du patrimoine architectural des bains et piscines de l'entre-deux-guerres. (Belga)