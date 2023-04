L'édition 2023 du Télévie a récolté plus de 11 millions d'euros

Le chanteur Kendji Girac était le parrain de la 35e édition du Télévie pour soutenir l'initiative dont la thématique cette année était l'aventure, afin de souligner le courage et l'abnégation des malades et des chercheuses et chercheurs. L'opération de RTL Belgium a collecté un peu plus d'un million supplémentaire par rapport à la somme réunie l'année précédente, encore marquée par la pandémie de coronavirus, à savoir 10.039.185 d'euros. Véronique Halloin, secrétaire générale F.R.S.-FNRS a remercié "infiniment tous ceux et toutes celles qui œuvrent et soutiennent le Télévie de quelque manière que ce soit". La Commission scientifique du FNRS consacrée au Télévie examinera le 22 mai prochain toutes les demandes de projets de recherche "et les projets sélectionnés pourront démarrer dès le mois d'octobre, grâce à cette générosité extraordinaire", a aussi annoncé celle-ci. (Belga)