Les Belges à l'étranger - Le FC Barcelone remporte le choc face à l'Atlético de Carrasco et Witsel

(Belga) Le FC Barcelone s'est imposé par le plus petit écart dans le choc de la 30e journée de Liga face à l'Atlético de Madrid (1-0). Au classement, le Barça conforte sa place de leader et prend onze points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid.