Les Belges à l'étranger - Rennes et ses Diables chutent en fin de match à Montpellier

Arthur Theate et Jérémy Doku étaient titulaires côté rennais. Le premier a reçu un carton jaune dans une rencontre électrique (six cartons jaunes, un carton rouge). Le second a été remplacé à dix minutes du terme. Aux Pays-Bas, Feyenoord s'est facilement imposé à domicile face à Utrecht (3-1) lors de la 30e journée d'Eredivisie dimanche après-midi. Grâce à cette victoire, Feyenoord conforte un peu plus sa première place en prenant huit points d'avance sur le PSV, actuel deuxième. La rencontre commençait dans les meilleures conditions pour les leaders du championnat avec l'ouverture du score de Sebastian Szymanski (15e, 1-0). Santiago Gimenez était à la conclusion pour le deuxième but des Rotterdamois (54e, 2-0) avant qu'Alireza Jahanbakhsh ne mette fin à tout suspense trente minutes plus tard (82e, 3-0). Bas Dost réduisait néanmoins l'écart, en vain, à l'approche du temps additionnel (89e, 3-1). Du côté d'Utrecht, Othman Boussaid était titulaire et a été remplacé à la 73e minute par Zakaria Labyad. Anthony Descotte a regardé la rencontre depuis le banc. (Belga)