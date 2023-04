Liège-Bastogne-Liège - Demi Vollering: "Je voulais ce triplé ardennais"

"Je ne peux pas croire que j'ai gagné les trois courses", a indiqué Demi Vollering après la course. "Je suis très fière et je remercie mes coéquipières pour le travail qu'elle ont accompli. J'étais très contente de voir qu'Elisa Longo Borghini, avec qui j'étais en tête, veuille bien collaborer dans la finale. Nous avons toutes les deux un peu parié dans les derniers kilomètres. Pour ma part, je savais que j'avais ma coéquipière Marlen Reusser dans le groupe de chasse, ce qui rendait les choses plus aisées pour moi. Cette course, je voulais, je devais la gagner. Je sentais en effet la pression avant le départ, après mes victoires à l'Amstel Gold Race et à la Flèche wallonne", conclut Demi Vollering qui s'engagera, après une pause, dans sa préparation pour son prochain objectif, le Tour de France féminin. (Belga)