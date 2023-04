Liège-Bastogne-Liège - Tadej Pogacar en quête du triplé ardennais à Liège face au tenant du titre Remco Evenepoel

Tadej Pogacar boucle à Liège son cycle de classiques printanières. Le Slovène a brillé en décrochant le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race, dimanche dernier, puis la Flèche Wallonne, mercredi à Huy, sa 12e victoire de la saison. Remco Evenepoel n'a, quant à lui, plus couru depuis le 26 mars et le Tour de Catalogne qu'il a terminé à la deuxième place. Il prendra le départ à Liège avec le dossard 1 du vainqueur sortant sur son maillot arc-en-ciel, à l'occasion de sa première sortie de la saison sur les routes belges. Le coureur du Wolfpack a suivi un stage sur les pentes de Tenerife, afin de préparer le Giro qui s'élance le 6 mai. A Liège, Evenepoel sera soutenu par l'expérimenté Français Julian Alaphilippe, 2e de la Doyenne en 2015 et 2021, Pieter Serry, Ilan van Wilder et Louis Vervaeke, ainsi que l'Italien Andrea Bagioli et le Suisse Mauro Schmid. En 2022, le Brabançon avait remporté à Liège son premier Monument en attaquant dans La Redoute et en tenant bon pour s'imposer en solitaire avec 48 secondes d'avance sur Quinten Hermans et Wout van Aert. En 2021, Tadej Pogacar s'était lui imposé dans un sprint à cinq, devant Alaphilippe et David Gaudu. En cas de victoire, il deviendrait le troisième coureur masculin à réussir le triplé des classiques ardennaises la même saison, après l'Italien Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011. (Belga)