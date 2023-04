Liège?Bastogne?Liège - Jumbo-Visma sans Tosh Van der Sande et Sam Oomen, positifs au Covid

Leader des Jumbo-Visma sur la Doyenne, Tiesj Benoot sera donc privé de deux de ses lieutenants. Les autres coureurs retenus pour la classique wallonne sont l'Allemand Michel Hessmann, le Néerlandais Gijs Leemreize, le Slovène Jan Tratnik et le Hongrois Attila Valter. Benoot avait remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne fin février et s'était montré mercredi à la Flèche Wallonne (7e). Le Gantois a terminé deux fois dans le top 10 à Liège: 7e en 2021 et 8e en 2020. (Belga)