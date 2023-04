Marathon de Londres - Kiptum, 2e chrono de l'histoire, Hassan réussit sa première

Kiptum, qui disputait à Londres le deuxième marathon de sa carrière seulement, était déjà devenu le troisième meilleur performeur mondial lors de sa première course, à Valence en décembre. Le fondeur kényan, 23 ans, a placé une accélération après 1h30 de course et fini loin devant son compatriote Geoffrey Kamworor et l'Éthiopien Tamirat Tola, champion du monde de la discipline. Plus loin encore devant deux légendes de l'athlétisme, l'Éthiopien Kenenisa Bekele, désormais troisième performeur mondial sur la distance, qui effectuait à Londres son retour après une longue période d'absence due à des blessures. Et Mo Farah, coureur britannique le plus titré qui disputait là son dernier marathon. Autre sensation chez les femmes où la Néerlandaise Sifan Hassan, médaillée d'or du 5.000 m et du 10.000 m aux Jeux de Tokyo en 2021, a remporté la course, pour sa toute première participation sur la distance. "C'était juste incroyable" a déclaré Hassan, à l'arrivée de la course au micro de la BBC. "Je n'aurais jamais pensé finir le marathon et non seulement je l'ai fini, mais je l'ai remporté." Alors qu'elle semblait avoir souffert de crampes après une heure de course, elle a progressivement refait son retard sur le groupe de tête pour l'emporter au finish en 2 heures 18 minutes et 33 secondes devant l'Éthiopienne Alemu Megertu et la championne olympique kényane Peres Jepchirchir. Hassan s'est alignée au marathon de Londres dans l'optique de disputer peut-être l'épreuve aux Jeux olympiques de Paris, l'an prochain. (Belga)