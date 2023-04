Matricide à Villers-Poterie : le fils placé sous mandat d'arrêt pour meurtre

Les secours et la police sont intervenus vendredi en fin de soirée rue de Presles à Villers-Poterie, en province de Hainaut. "Le suspect a pris contact avec son père et semblait être perturbé. Il lui a confié que deux personnes le recherchaient. Il s'est ensuite présenté au domicile de la victime, l'air assez énervé. Il a finalement quitté les lieux avec son véhicule et a accroché la voiture d'un couple voisin. Tout le monde a été invité à entrer au domicile de la maman pour faire le constat d'accident", avait indiqué samedi matin Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Le fils, né en 1990, était de plus en plus agité et énervé. Les voisins ont alors décidé de quitter les lieux. "Ils ont entendu que les choses dégénéraient à l'intérieur de la maison et ils ont fait appel à la police." Une fois sur place, les secours ont constaté la présence du corps sans vie de la mère de famille. "Son crâne était fracassé et elle présentait plusieurs plaies de cutter à la gorge", avait ajouté le parquet. Après avoir été hospitalisé vu son état, le suspect a été présenté dimanche à un juge d'instruction qui a délivré un mandat d'arrêt à son encontre. "Il semble confus et a peu de souvenirs des faits", a confirmé dimanche en fin de journée le parquet de Charleroi. L'inculpé, qui était en conditionnelle depuis 2019 pour tentative de meurtre, comparaîtra dans la semaine devant la chambre du conseil. (Belga)