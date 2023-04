Météo - Dimanche au sec avec de larges éclaircies avant le retour de la pluie

La journée débutera avec des nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse, mais de larges embellies sur les autres régions. En cours de journée, le ciel deviendra très nuageux avec des pluies ou des averses qui localement pourront être intenses et accompagnées d'orages avec de fortes rafales. Les maxima oscilleront entre 11 et 14 degrés sur la plupart des régions, en Campine elles seront plutôt comprises entre 14 et 16 degrés. Le vent sera modéré de sud, s'orientant vers le sud-ouest sur l'ouest du pays en fin d'après-midi. (Belga)