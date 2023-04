Olivier Vandecasteele - La nièce d'Olivier Vandecasteele sort de sa cage après 24h d'enfermement à Tournai

La jeune femme de 19 ans s'était enfermée samedi soir dans une cage sur la Grand-place de Tournai. Pendant 24h, elle est restée assise au sol, les yeux bandés, à l'instar de ce que vit son oncle dans sa cellule. "Durant ces 24h, j'ai été très émue par le soutien de la population. Aujourd'hui, il faut aller vite, très vite pour sauver Olivier", a déclaré Manon à sa sortie de la cage, sous les applaudissements d'une centaine de personnes. "La nuit a été calme et Manon a pu dormir quelques heures. Elle voulait faire 24 heures afin de montrer que ce qu'Olivier vit là-bas n'a rien de comparable avec son emprisonnement ici à Tournai", a expliqué sa maman, Nathalie Vandecasteele. "C'est elle qui a choisi de faire cette action. On aurait préféré ne pas l'organiser, mais cela avance trop lentement. Olivier peut sortir une demi-heure par jour, ça, c'est le calvaire qu'il vit au quotidien depuis 425 jours. Il a été transféré de prison, mais sa condition se dégrade, sans couverture et sans matelas." Durant les 24 heures de l'action, les citoyens ont été invités à rédiger sur place ou à déposer dans une urne un courrier adressé aux responsables politiques belges en charge du dossier. L'ensemble des courriers sera déposé vendredi 28 avril au Ministère des Affaires Étrangères. Pour celles et ceux qui ne pouvaient se rendre à Tournai pendant ces 24 heures d'emprisonnement, les lettres peuvent encore être envoyées à l'adresse lettreaugouvernementbelge@gmail.com jusqu'au mercredi 26 avril. (Belga)