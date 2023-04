Pensions parlementaires - M. Prévot: en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire

Concluant la première Convention du mouvement porté il y a un an sur les fonts baptismaux, M. Prévot a invité les président(es) d'assemblées à moderniser ce statut pour le calquer davantage sur le régime commun des travailleurs. L'événement a réuni quelque 500 militants sur le site de Mons Expo. Au-delà d'un aspect festif organisé en début de soirée, il y fut question de l'adoption de plusieurs changements statutaires, mais aussi des quatre grands plans de régénération de la société que les Engagés ambitionnent de défendre au cours des années à venir. Ils ont déjà avancé leur Plan de Transformation Climat et Énergie en février dernier. D'après Maxime Prévot, ils présenteront bientôt leur plan de réforme fiscale. Viendra ensuite leur plan de transformation Bien-être & Santé, et enfin celui dédié aux questions régaliennes de Justice, de défense et de Police. Dimanche, les militants ont eu droit dans ce contexte à des interventions d'experts dans ces différents champs de la vie contemporaine parmi lesquels, Julie Van Damme, secrétaire générale chez Nature et Progrès ; l'épidémiologiste Yves Coppieters, la porte-parole de Tests Achats Julie Frère le fiscaliste et économiste Bruno Colmant ; le procureur du Roi de Mons et président de l'Union professionnelle de la magistrature Vincent Macq. Aux yeux de M. Prévot, les Engagés ont "quitté leur rente de situation pour questionner fondamentalement leur projet". Ils entendent constituer une "force de proposition pour une société profondément régénérée dans son approche et ressourcée dans ses pratiques". (Belga)