PGA Tour - Clark-Hossler toujours en tête du Zurich Classic, Detry-Perez en recul

Detry et Perez ont rendu samedi une carte de 66, sur laquelle figuraient deux birdies et un eagle pour le Belge et deux birdies pour le Français. Le duo pointe à 9 coups des leaders. Clark et Hossler ont excellé dans le format de coups alternés, rendant une carte de 62, soit 10 coups sous le par, sans aucun bogey, deux jours après une carte de 61 sous ce même format. Avec -26 au total, ils devancent d'un coup le duo Im Sung-jae-Keith Mitchell, qui a également signé dix birdies samedi. Les tenants du titre, Patrick Cantlay et Xander Schauffele, champion olympique en titre, respectivement quatrième et cinquième au classement mondial, ont signé une carte de 66, mais chutent à la dixième place (-20). Fait notable, Charley Hoffman a réussi un "hole-in-one" (trou en un coup) au 9e trou (par 3) à 192 mètres, son troisième hole-in-one sur le PGA Tour. Avec son binôme Nick Watney, ils sont en 24e position (-17). (Belga)