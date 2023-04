Un individu potentiellement armé d'explosifs provoque l'évacuation d'un train à Ottignies

L'incident est survenu dans un train assurant la liaison entre Bruxelles et Namur. Peu avant l'entrée en gare d'Ottignies, un accompagnateur a été confronté à un homme né en 2002, originaire de la région de Charleroi. Très agité, celui-ci criait et tenait des propos qui ont laissé pensé à l'agent ferroviaire qu'il était armé et se trouvait potentiellement en possession d'explosifs. Il a dès lors été décidé d'arrêter le train en gare d'Ottignies et d'en évacuer les quelque 300 voyageurs qui s'y trouvaient. Des équipes de policiers de plusieurs zones voisines ont alors convergé vers la station ottintoise. Le suspect a été appréhendé et privé de liberté, dimanche vers 17h15. Lors de son interpellation, il n'a pas opposé de résistance. Aucune arme et aucun explosif n'a été découvert sur lui. Le jeune homme était toujours entendu par les enquêteurs, dimanche soir vers 19h00. Il conviendra d'évaluer s'il pourrait notamment être poursuivi pour avoir proféré des menaces ou si son comportement relève du domaine psychiatrique. (Belga)