Une maison inhabitable à Schaerbeek après un incendie

"Il s'agissait d'un feu de cuisine à l'arrière du bâtiment, au deuxième étage", a expliqué dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "À l'arrivée des pompiers sur place, la zone de police Bruxelles-Nord avait déjà évacué les sept occupants et avait également instauré un périmètre de sécurité. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Mais en raison de l'incendie, une fuite d'eau s'est produite et cet écoulement a provoqué des dégâts supplémentaires dans toute la maison. Les impétrants ont été coupés et le bâtiment est déclaré inhabitable", a poursuivi Walter Derieuw. "La police et les services communaux de Schaerbeek se chargent du relogement des sinistrés", a-t-il précisé. "Quant à l'origine de l'incendie, elle est accidentelle". (Belga)