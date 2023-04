Asile et migration - Plus de 20 clandestins disparus dans deux naufrages au large de l'Italie

"Deux naufrages au large de Lampedusa et 22 disparus. Condoléances à ceux qui ont perdu des membres de leur famille en mer", a écrit sur Twitter Chiara Cardoletti, une représentante du HCR. Les 36 survivants du premier naufrage ont affirmé aux garde-côtes italiens que 19 personnes à bord de leur bateau étaient mortes après avoir chaviré, a déclaré un attaché de presse du HCR. Trois autres personnes seraient mortes dans un deuxième incident, selon la même source. Les garde-côtes italiens n'étaient pas disponibles pour commenter. Les survivants du premier naufrage, dont six mineurs, voyageaient à bord d'un bateau de sept mètres de long qui a coulé dans les eaux italiennes, selon le quotidien La Repubblica. Ils ont été secourus par un bateau de pêche, a-t-il ajouté. Les personnes sauvées étaient originaires du Burkina Faso, du Cameroun, de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Soudan, et avaient payé entre 500 et 600 euros pour la traversée, selon le quotidien La Stampa. Après quatre jours de mauvaises conditions de mer, le nombre de bateaux tentant la traversée vers l'île italienne de Lampedusa a encore augmenté dimanche. Lundi, il y avait 1.094 personnes dans le centre d'accueil des migrants de Lampedusa, construit pour accueillir un peu moins de 400 personnes. Plus de 36.000 personnes sont arrivées par la mer en Italie cette année, contre quelque 9.000 durant la même période de l'année dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 537 décès ou disparitions en Méditerranée centrale. (Belga)