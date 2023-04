Bangladesh: investiture du nouveau président

M. Shahabuddin, 73 ans, a lutté contre la corruption et a combattu lors de la guerre d'indépendance en 1971 contre le Pakistan, a indiqué le palais présidentiel. "Il a prêté serment aujourd'hui en tant que 22e président de la république populaire du Bangladesh", a déclaré à l'AFP son secrétaire Shampad Barua. M. Shahabuddin, a été élu en février par les députés à ce poste principalement protocolaire après que la Ligue Awami, le parti au pouvoir, l'eut désigné comme candidat à la place du président du parlement, qui était considéré comme le favori du scrutin. Il succède à la présidence du pays à Abdul Hamid, ancien président du parlement et pilier de la Ligue Awami, dont le deuxième mandat a expiré lundi. Le Bangladesh est le théâtre de mouvements de protestation contre le gouvernement de la Première ministre Sheikh Hasina à l'approche des prochaines élections générales prévues en janvier 2024. L'opposition, dominée par le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) a organisé au cours des derniers mois une série de manifestations massives ayant rassemblé de dizaines de milliers de personnes pour exiger la destitution de Sheikh Hasina et la mise en place d'un gouvernement par intérim pour organiser des élections libres et équitables. L'opposition accuse Mme Hasina, à la tête du gouvernement depuis 2009, d'avoir truqué les deux précédentes élections. Les pays occidentaux et les ONG ont exprimé également leur préoccupations. Si Mme Hasina était contrainte à démissionner ou si les manifestations dégénéraient en chaos, le président pourrait acquérir un rôle plus important. Bien que n'ayant qu'un pouvoir limité, le président supervise l'armée. (Belga)