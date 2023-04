BNXT League - Thijs De Ridder est l'Espoir de l'année et le meilleur sixième homme

Le jury composé de coachs, coachs-adjoints, de capitaines d'équipe et de membres de la presse belge et néerlandaise spécialisée dans le basket a pris part au vote. Le trophée de Rising Star (Étoile montante/Espoir) récompense un joueur né en 2002 ou après. Ce trophée ne peut être remporté qu'une seule fois dans une carrière. De Ridder a été préféré à Jo Van Buggenhout (Malines) et Siebe Ledegen (Alost). Il tourne à 11 points et 6 rebonds par match. La saison dernière, l'Ostendais Haris Bratanovic avait été récompensé. Thijs De Ridder commence presque tous les matchs sur le banc et était donc également éligible pour le prix du meilleur sixième homme. "Ce sixième homme est vraiment sorti de nulle part", a-t-il déclaré lundi après-midi à Belga Video. "C'est complètement inattendu. C'est vraiment cool." La liste des Espoirs de l'année comprend plusieurs joueurs qui ont signé ensuite une très belle carrière : Eric Struelens et Tomas Van den Spiegel, par exemple. De Ridder est impatient de suivre leurs traces: "Le plus important, c'est de remporter le titre avec Anvers. Si nous continuons sur la lancée des derniers mois, tout est possible. Mon objectif personnel à long terme est de jouer au plus haut niveau en Europe. Avec mon agent, j'étudie la situation qui me conviendrait le mieux pour la saison prochaine." (Belga)