Classement WTA - Elise Mertens reste à la 29e place du classement mondial, statu quo dans le top-10

La numéro 1 belge Elise Mertens reste 29e mondiale alors que sa dernière sortie remonte au 4 avril dernier, au tournoi de Bogota en Colombie. Elle fera son retour à la compétition cette semaine, sur le WTA 1000 de Madrid où elle débutera au deuxième tour en tant que 24e tête de série, contre la Canadienne Rebecca Marino (WTA 79) ou la Chinoise Lin Zhu (WTA 39). Plus bas dans le classement, la deuxième joueuse belge Maryna Zanveska gagne un rang et est désormais 75e, toujours accompagnée d'Ysaline Bonaventure (84e, +2) et Alison Van Uytvanck (95e, +1) dans le top-100. Bonaventure débutera au premier tour des qualifications à Madrid, face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 158), tandis que Zanveska a été versée dans le tableau principal, contre l'Américaine Sofia Kenin (WTA 138). Arrivée en quart de finale de l'ITF 60 de Bellinzone en Suisse, Marie Benoit est la seule joueuse belge à avoir pris des points la semaine dernière dans le top-200. Elle est montée de la 197e à la 190e place, et talonne désormais Yanina Wickmayer (188e, +1). Greet Minnen est 173e (-3). Aucun changement n'a eu lieu dans le top-10 mondial. La Polonaise Iga Swiatek règne toujours avec une très large avance après avoir renouvelé son titre à Stuttgart dimanche, face à sa dauphine Aryna Sabalenka. Derrière la Bélarusse, l'Américaine Jessica Pegula complète le trio de tête. La Tunisienne Ons Jabeur et la Française Caroline Garcia suivent en 4e et 5e positions. (Belga)