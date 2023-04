Conflit au Soudan - Plus de 1.000 ressortissants de l'UE évacués, selon le chef de la diplomatie européenne

"C'est une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès", a déclaré M. Borrell en marge d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. "Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain que plus de 1.000 personnes" ont été évacuées, a-t-il ajouté. Dimanche, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait communiqué que des Belges faisaient partie des personnes évacuées du Soudan dans le cadre des opérations d'évacuation en cours en coopération avec la France et les Pays-Bas. Selon les Affaires étrangères en Belgique, 42 Belges et ayant droits se trouvent sur le sol soudanais (Belga)