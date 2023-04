Davantage de femmes et une diversité qui stagne dans les médias, selon le Baromètre du CSA

Selon le rapport du CSA, la proportion de femmes à l'écran a augmenté de près de 8% en 10 ans, pour atteindre 39% en 2021. Elles restent toutefois sous-représentées au regard de leur présence dans la société. L'étude pointe ensuite le manque de visibilité des personnes issues de la diversité dans les différents programmes audiovisuels. Cette représentation n'a augmenté que de 1% entre 2011 et 2021, et a même connu une décroissance entre 2017 et 2021. Enfin, les personnes issues de catégories socio-professionnelles supérieures sont sur-représentées, avec plus de la moitié des apparitions à l'écran, tandis que les personnes en situation de handicap sont quant à elles pratiquement absentes des programmes. Le baromètre s'achève sur le constat que sa publication annuelle ne suffit pas à influer favorablement sur les représentations de la diversité. "L'heure est au questionnement: quels leviers activer pour générer un plus grand équilibre des représentations au sein des programmes audiovisuels ?", s'interroge le CSA dans sa conclusion, face à cette observation. Le corpus étudié est composé de 19 chaines d'information linéaire et 12 médias de proximité, dont les programmes ont été étudiés du mercredi 15 au mardi 21 septembre 2021. Quelque 80.939 intervenants ont en outre été observés. (Belga)