Delhaize - Comme attendu, le conseil d'entreprise n'a rien donné

Depuis le 7 mars et l'annonce par la direction de passer sous franchise les 128 magasins Delhaize intégrés, les syndicats mènent des actions de grève dans les supermarchés. Lundi matin, six magasins étaient encore fermés. Après deux réunions de conciliation en présence d'un médiateur la semaine dernière, le conseil d'entreprise de lundi, qui a débuté à 9h30 et a duré deux heures environ, n'a pas fait avancer les choses. La réunion a été suspendue à deux reprises. "Les modalités sur les points de l'agenda de la réunion ne sont pas respectées", observe Chantal Delie, du BBTK (Setca). "Avec l'ensemble de la délégation syndicale, nous souhaitons convoquer un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire, car dans ce cas, les secrétaires syndicaux peuvent aussi être présents. Selon le règlement d'ordre intérieur, il doit se tenir dans les dix jours, et seul un tiers des personnes sont nécessaires. Mais la direction refuse." "Il n'y a pas de respect. La direction se fiche des règles et l'impasse est encore plus profonde", commente la représentante du syndicat socialiste. Face à ce constat d'échec, les syndicats vont organiser une nouvelle journée d'action nationale pour le secteur du commerce. Aucune date n'a cependant été arrêtée. Le prochain conseil d'entreprise (ordinaire) est prévu le 22 mai, selon les sources syndicales. (Belga)