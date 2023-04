Fusillades aux Etats-Unis - Neuf adolescents ont été blessés lors d'une fête de remise des diplômes au Texas

Toutes les victimes étaient âgées entre 15 et 19 ans. Aucun suspect n'a pour l'instant été intercepté, alors que l'enquête est en cours et que diverses personnes sont interrogées. Cette nouvelle fusillade survient après une autre, mortelle, survenue une semaine à peine lors d'une fête d'anniversaire en Alabama, faisant 4 morts et 32 blessés. Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec cette fusillade. Dans les deux cas, la police n'a pas spéculé sur les motifs des tireurs. La violence par armes à feu est un fléau aux Etats-Unis où la législation relative au port d'armes est très permissive. Les fusillades mortelles, notamment dans des écoles, y sont régulières. (Belga)