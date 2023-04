Invasion de l'Ukraine - Un match amical face à l'Ukraine pour le 1.000e match de l'Allemagne

"Ce 1.000e match international sera un événement spécial", déclare Bernd Neuendorf, président de la DFB. "Nous voulons ainsi envoyer un signal clair en faveur de la paix et de la compréhension internationale, et contre la guerre et la destruction. C'est pourquoi nous sommes très heureux de jouer un match international avec et pour l'Ukraine en une telle occasion". L'Allemagne et l'Ukraine se sont affrontées à huit reprises, avec à la clé cinq victoires allemandes et trois partages. Le dernier duel entre les deux pays a eu lieu en novembre 2020 en Ligue des Nations. La Mannschaft s'était imposée 3-1. L'Allemagne accueillera l'Euro 2024 et étant qualifiée d'office, elle ne joue que des matchs amicaux d'ici là. Les Allemands joueront deux autres rencontres de préparation en juin, en Pologne le 16 juin et contre la Colombie le 20 juin à Gelsenkirchen. (Belga)