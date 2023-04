La Belgique participe au plus grand hôpital de campagne d'Europe

Les autres pays participant à ce projet sont l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et la Turquie, frappée début février par de puissants séismes qui ont rappelé la nécessité de disposer de telles réserves d'urgence. Les équipes médicales d'urgence (de type 2, ou EMT2) comprendront des services de chirurgie et de diagnostic. En outre, 17 équipes de soins spécialisées proposeront des services de soins intensifs, de traitements de brûlure, de transport de patients, de diagnostics avancés, d'aide à la mère et à l'enfant, de rééducation, de soutien en santé mentale, de traitement orthopédique, de laboratoire, d'approvisionnement en oxygène et de soutien aux télécommunications. Cette capacité rescEU deviendra progressivement opérationnelle à partir de 2024. Elle viendra compléter les 15 équipes médicales d'urgence mises à disposition par les États membres et les États participants à la réserve européenne de protection civile dans le cadre de l'intervention d'urgence. "Cette entreprise commune entre la Commission européenne et huit États membres et États participants constitue une autre pierre angulaire du renforcement de la capacité de l'UE à se préparer aux catastrophes et à y réagir", s'est félicité le commissaire à la gestion des crises, Janez Lenarcic. (Belga)