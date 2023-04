La SNCB élargit l'offre des trains dans la province de Liège

Dans la province liégeoise, 39 gares seront mieux desservies dans les trois prochaines années. La SNCB prévoit notamment plus de trains vers Bruxelles le week-end et davantage de trains à l'intérieur et autour de Liège, en semaine ainsi qu'en week-end. A partir du mois de décembre 2024, la société ferroviaire doublera la fréquence des trains Intercity (IC) Liège-Louvain-Bruxelles. Le train passera dorénavant toutes les demi-heures, au lieu de toutes les heures, comme actuellement. Même chose pour la liaison L01 Namur - Huy - Flémalle-Haute - Liège-Guillemins, qui sera renommée S45 et dont la fréquence passera d'un train par heure à un train par demi-heure, en semaine tout comme en week-end. La SNCB vise également une meilleure offre transfrontalière. Dès le mois de décembre 2023, un nouveau train passera notamment par Aix-la-Chapelle en Allemagne et Maastricht aux Pays-bas en démarrant de la gare de Liège-Guillemins. Durant le week-end, le train circulera toutes les heures de Liège-Saint-Lambert à Aix-la-Chapelle via Bressoux, Visé et Maastricht. Ces aménagements permettront à l'ensemble des relations S & L de Liège de circuler à raison d'un train par heure le week-end. Les informations plus détaillées sur tous les changements prévus sont à retrouver sur le site web de la SNCB. (Belga)