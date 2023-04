L'affiche complète du festival musical Brosella est connue

"Ces groupes belges, ainsi que 10 groupes internationaux, offriront un riche éventail de la scène jazz et urban etno actuelle", se réjouissent les organisateurs. Le premier jour du festival, Toasaves, Hiraeth et Echoes of Zoo sont notamment attendus sur scène, tout comme The Unthanks, San Salvador, Sam Amidon, Trio Da Kali & North Sea String Quartet ou encore Alune Wade. "La programmation du samedi nous montrera qu'il n'y a pas qu'une seule musique urban etno, mais de nombreuses déclinaisons à travers le monde", soulignent les organisateurs. Quant à l''affiche du dimanche, elle présentera un échantillon de différents jazz avec entre autre Adja, Wajdi Riahi trio, Overseas, Bl!ndman plays Moondog ainsi que des groupes internationaux tels que Fred Hersch trio, Binker Golding Quintet, Camilla George ou Yazz Ahmed. Plus d'informations via le site www.brosellafestival.be. (Belga)