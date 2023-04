Le groupe LVMH est la 1ère société européenne à atteindre une valeur de 500 milliards USD

L'action LVMH a progressé de 0,3 % à 903,7 euros lundi. Le groupe valait alors quelque 454 milliards d'euros, mais la forte hausse de l'euro ces dernières semaines le place désormais à 500 milliards de dollars. La plupart des analystes s'attendent à une nouvelle hausse du cours de l'action. Ce nouveau cap survient alors que l'entreprise a atteint, il y a deux semaines, le top 10 des plus importantes capitalisations boursières au monde. Bernard Arnault, PDG de l'entreprise, est également l'homme le plus riche du monde, selon le classement annuel Forbes pour 2023 publié début avril. L'homme d'affaires disposerait d'une fortune estimée à 211 milliards de dollars. Il détrône ainsi d'autres pointures du milieu des affaires comme le patron de Tesla, Elon Musk, et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Le groupe LVMH détient 75 marques du monde de la mode, de la joaillerie, des cosmétiques mais aussi des vins et spiritueux. (Belga)