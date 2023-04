Le trajet du tram à Liège sécurisé par des caméras

L'installation de caméras sur le trajet du tram vise, d'une part, à faciliter l'exploitation de la circulation des véhicules et, d'autre part, à assurer la sécurisation du réseau contre les incivilités mais aussi du personnel et du matériel. Elles seront placées par zones et privilégieront la surveillance des aiguillages, des stations et des endroits où la voie est traversée par la route. Si l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW) sera responsable du traitement des images, l'accès sera destiné à la police dans des conditions à définir dans un protocole. Y seront fixées les données transmissibles, la raison de la demande, les mesures de sécurisation du transfert, etc. "Les images seront conservées un maximum de 30 jours à partir du jour de l'enregistrement. Elles seront sauvegardées au-delà de ce délai uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire avec saisie par l'autorité compétente", précise le collège communal de Liège. Il est également prévu d'installer des caméras à bord des véhicules afin d'avoir une vue sur la partie cabine et les passagers à bord. (Belga)