Les Belges à l'étranger - 171 supporters de la Juventus interdits de stade pour les cris racistes contre Lukaku

La DIGOS, la Division investigations générales et opérations spéciales de la Police, a mené l'enquête pour identifier les auteurs des cris racistes. Selon les informations des médias italiens, ils provenaient d'environ 250 personnes. La Préfecture de Turin a sanctionné 171 supporters d'une interdiction de stade et d'une amende. L'enquête se poursuit pour identifier les autres auteurs. Lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie (1-1), Lukaku avait été exclu pour un second avertissement après avoir célébré son but égalisateur face à la tribune des supporters de la Juve le doigt sur la bouche, l'arbitre Davide Massa estimant qu'il s'agissait d'une provocation. La sanction avait été confirmée en appel, mais le président de la Fédération italienne Gabriele Gravina a gracié, samedi, l'attaquant de l'Inter "à titre exceptionnel et extraordinaire", car le rapport du Parquet de la fédération indiquait qu'il avait été "soumis, à plusieurs reprises, à des manifestations graves, répétées et déplorables de haine et de discrimination raciale". Le juge sportif italien avait aussi décidé la fermeture pour une rencontre de la tribune, qui compte quelque 4.500 places, d'où étaient partis les cris racistes, mais la Juventus avait obtenu gain de cause en appel et avait pu jouer devant tous ses supporters lors du match contre Naples dimanche. (Belga)