Les boissons édulcorées auront bientôt un Nutri-Score moindre

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Les pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres A à E sont d'application en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. Mais le Nutri-Score, lancé en 2017, a fait l'objet de critiques qui, sans remettre en cause son bien-fondé, portent sur le caractère obsolète ou inadapté de certaines de ses recommandations. Les responsables du système ont donc décidé de revoir l'algorithme de calcul en commençant par les aliments solides l'an dernier. La mise à jour annoncée lundi concerne désormais le volet des boissons. Ainsi, les breuvages à base d'édulcorants (les sodas "light" par exemple) seront moins bien notés. Le Nutri-Score s'adapte ainsi aux études récentes qui ne témoignent pas d'un avantage crucial par rapport aux sucres traditionnels. Le lait, les boissons lactées et les boissons végétales, jusqu'ici inclus dans la catégorie des aliments, vont par ailleurs rejoindre la catégorie des boissons. Un autre objectif de la mise à jour est de maintenir l'eau dans la catégorie A, puisqu'il s'agit de la seule boisson recommandée par les organisations internationales. Désormais, les six pays concernés doivent introduire ces changements dans leur réglementation d'ici la fin de l'année. Les entreprises concernées auront ensuite deux ans pour adapter leur étiquetage. (Belga)