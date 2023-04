L'ex-CEO de Makro à la tête de Casa

En tant qu'administrateur délégué, Vincent Nolf entend se concentrer "sur la poursuite du développement de Casa comme chaîne paneuropéenne de magasins d'ameublement intérieur et sur sa stratégie omnicanale", explique-t-on dans un communiqué. La famille Blokker, qui en était propriétaire depuis 1988, a vendu en 2021 ses parts dans Casa à la société d'investissement néerlandaise Globitas et au management. Casa compte 500 magasins et emploie 3.200 personnes dans huit pays, dont la Belgique. L'enseigne est spécialisée dans les articles de décoration, les meubles ou encore les accessoires de cuisine. (Belga)