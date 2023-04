Philips provisionne 575 millions après le rappel de ses appareils pour l'apnée du sommeil

Le danger que représentent les respirateurs a été découvert en 2021. Les appareils contiennent une mousse isolante qui peut s'effriter et présenter un risque pour les patients. Cette mousse, si elle entre en contact avec certains produits de beauté, peut en outre provoquer des réactions chimiques. Philips avait dû rappeler 5,5 millions d'appareils à l'échelle mondiale, dont plus de deux millions aux États-Unis. L'entreprise néerlandaise affirme qu'elle a maintenant produit plus de 95% des nouveaux appareils et des kits de réparation. La "grande majorité" de ces appareils ont déjà été livrés aux patients et aux fournisseurs. Une approbation du régulateur américain FDA (Food and Drug Administration) reste toutefois préalablement nécessaire. (Belga)