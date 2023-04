Procès des attentats à Bruxelles - Les services de renseignement témoigneront lundi au procès des attentats

Les témoignages de ces organes devaient initialement avoir lieu fin février, dans la foulée de la présentation de l'enquête sur les attentats. Mais cet exposé ayant duré plus longtemps que prévu, leur intervention a été ajournée. Lundi matin, il devrait donc notamment être question de conversations interceptées en prison tenues, pour certaines, entre l'accusé Mohamed Abrini et Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat du 24 mai 2014 au Musée juif ; et, pour d'autres, entre Mohamed Abrini et l'accusé Bilal El Makhoukhi. Ce dernier y confirme à "l'homme au chapeau" avoir caché les armes, destinées à servir à un nouvel attentat. Ce n'est qu'en juin dernier que l'intéressé avouera avoir effectivement déplacé ces armes, se refusant toutefois à indiquer le lieu où elles se trouvent. Dans l'après-midi, la cour entendra des témoignages liés à la location de l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbek, que l'accusé Smail Farisi a sous-loué au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui. Le terroriste de Maelbeek Khalid El Bakraoui et l'accusé Osama Krayem avaient quitté cet appartement le 22 mars 2016 au petit matin, avec deux sacs d'explosifs, pour se rendre à la station de métro Pétillon. Si Osama Krayem renoncera au dernier moment à se faire exploser, son complice tuera quant à lui 16 personnes et fera plus d'une centaine de blessés. (Belga)