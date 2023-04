Quasi-stabilisation de la confiance des chefs d'entreprise en avril

Un recul (-1,3) qui s'explique par une détérioration de l'appréciation du carnet de commandes et des prévisions d'emploi dans ce secteur, tandis que le niveau des stocks a été jugé plus favorablement et que les prévisions de demande se sont légèrement redressées. Le climat des affaires est, par ailleurs, resté quasiment inchangé dans la construction (-0,4). Le matériel a été utilisé moins intensivement et l'évolution récente du carnet d'ordres s'est dégradée. En revanche, l'appréciation du niveau de ce dernier a été plus positive et les prévisions de demande se sont raffermies. Le regain de confiance se confirme, en revanche, dans les services (+3,0), dont l'indicateur avait bondi en mars, avec une nouvelle hausse en avril, certes moins marquée. Tant l'appréciation du niveau d'activité actuel que les prévisions de la demande du marché se sont améliorées, relève la BNB. Les entrepreneurs de ce secteur n'ont pas révisé le regard qu'ils portent sur leur propre activité à venir. La progression la plus vive de l'indicateur a été enregistrée dans le commerce (+5,7). Les prévisions d'emploi et celles des commandes auprès des fournisseurs ont bénéficié d'une révision positive, alors que celles relatives à la demande ont été revues quelque peu à la baisse. (Belga)