Un enfant décède chez une accueillante à Izegem

La suspension est pour l'instant prévue jusqu'au 31 juillet 2023, mais l'agence indique vouloir donner au plus vite une décision définitive en fonction de l'enquête. "Un enfant de cet accueil a dû être emmené à l'hôpital et y est décédé. Par respect pour ses parents, la famille et toutes les personnes concernées, Opgroeien ne donnera pas plus d'informations" et demande que l'on respecte la vie privée tant de la famille que du personnel de l'accueil. Le parquet communiquera en temps voulu. (Belga)