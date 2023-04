Une boule de vêtements géante traverse la rue Neuve en hommage aux morts de Rana Plaza

La boule de vêtements est passée devant les différentes enseignes de "fast-fashion" de la rue commerçante et plusieurs personnes se sont laissées écraser par la boule, pour symboliser les morts causées par l'effondrement de l'usine. Sur la place de la Monnaie, une centaine de personnes, issues de syndicats (FGTB, ABVV, CSC, ACV) ou d'organisations (CNCD, 11.11.11, achACT) se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de l'accident, selon les organisateurs. Les personnes scandaient notamment "Rana plaza, plus jamais ça" et brandissaient des pancartes avec le nombre de morts. Deux artistes ont d'abord récité des textes critiquant la surconsommation et les conséquences qu'elle peut avoir sur le plan humain, avant que des prises de paroles ne se succèdent. "Ça a été un choc pour des milliers de personnes. À la suite de cette catastrophe, des images ont circulé et on a pu prendre conscience des conditions dans lesquelles des millions de personnes travaillent. Et ces conditions dépassent le domaine des vêtements", s'est exprimée Sanna Abdessalem, porte-parole d'achACT. "Dix ans plus tard, les usines sont plus sûres au Bangladesh, mais des millions de travailleurs sont encore confrontés à des conditions de travail extrêmes", a-t-elle ajouté. Les personnes mobilisées ont rappelé qu'une directive importante devra être discutée au Parlement européen mardi 25 avril en matinée, lors de la commission des affaires juridiques, concernant le devoir de vigilance des entreprises. (Belga)