WTA Madrid - Blessée au mollet, Ons Jabeur, la tenante du titre, déclare forfait

"J'ai une petite déchirure au mollet et j'ai besoin de plus de temps pour me rétablir. Je suis triste d'annoncer que je ne serai pas en mesure de Malheureusement, je ne pourrai pas participer et défendre mon titre à Madrid cette année. J'ailerais souhaiter à tout le monde et au tournoi un excellent événement et j'espère revenir l'année prochaine", a-t-elle écrit sur Twitter. Lors du tournoi de Stuttgart, samedi, Jabeur a dû abandonner après seulement trois jeux en demi-finale contre la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek après s'être blessée dès le premier jeu. Ons Jabeur s'était déjà blessée au début de l'année, au genou, lors de son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie fin janvier. Elle avait annoncé début février qu'elle s'arrêtait afin de subir une "opération mineure", et avait effectué son retour à la compétition à la mi-mars à l'occasion du WTA 1000 d'Indian Wells. (Belga)