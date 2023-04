Alstom va fournir les tramways de Québec

Le contrat comporte aussi une option pour l'acquisition d'au maximum cinq rames supplémentaires, maintenance comprise, selon un communiqué. D'après la ville de Québec le matériel roulant proprement dit revient à 569 millions de dollars canadiens et le volet "entretien" du contrat à 768 millions. Le groupe français, très implanté au Québec depuis la reprise de son concurrent canadien Bombardier Transport, était seul en lice, selon la presse locale. Alstom est également très présent en Belgique, avec deux centres d'excellence à Charleroi et un site de fabrication à Bruges (anciennement Bombardier). Alstom fournira à la capitale québécoise des tramways de type Citadis --son modèle vedette qui équipe la plupart des villes françaises, mais aussi Casablanca, Dubaï, Ottawa, Rotterdam, Rio de Janeiro ou Sydney--, adaptés au climat local et fabriqués dans la région. Long de 19,3 km et souterrain au cœur de la ville, le tram de Québec doit ouvrir en 2029. (Belga)