Appel Liège - Condamné à 40 mois pour avoir prostitué sa compagne

Les faits avaient été découverts lors d'un contrôle de police dans un quartier du centre de Liège connu pour héberger la prostitution de dames défavorisées ou en situation de vulnérabilité. Une prostituée ne disposait pas de papiers d'identité. L'enquête avait révélé que son compagnon profitait de sa situation isolée pour la forcer à se livrer à la prostitution. L'homme négociait les tarifs directement avec les clients et empochait l'argent des passes. Les investigations avaient aussi démontré que la dame présentait des traces de coups. Une voisine de leur appartement avait confirmé entendre régulièrement des cris et des disputes. La victime avait subi plusieurs blessures et fractures. Devant la cour, le prévenu avait nié les faits et avait évoqué des crises de jalousie de sa compagne et une chute dans les escaliers. Mais la cour n'a pas suivi sa version et l'a condamné à une peine de 40 mois de prison. (Belga)